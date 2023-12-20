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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ 170 مليون جنيه.. مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمات النادي المالية التي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

 

وقال حتحوت في تصريحات نشرها عبر حسابه بموقع فيسبوك : الزمالك سوف يحصل على قرضين خلال الفترة القادمة من بنكين القرض الأول بـ 100 مليون جنية والقرض الثاني بـ 70 مليون جنيه ليكون المجموع 170 مليون جنيه.

واستكمل :  هذه الأموال سوف توزع على مستحقات اللاعبين المتأخرة ورواتب الفرق الرياضية وأجور العاملين والموظفين المتأخرة ومقدمات العقود المتأخرة “.

 

وقسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة  القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت امس الثلاثاء على ملعب انتر الأنجولي، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وشهدت الفقرة التركيز على التمرير في مساحات صغيرة، بجانب التحرك بدون كرة، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام بطل أنجولا.
 

الاعلامى حتحوت أزمة القيد بالزمالك أخبار أزمة صفقات الزمالك

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