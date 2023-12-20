بايدن يدعو إسرائيل إلى التفرقة بين حماس والمدنيين الفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل تتعامل مع تحديات فريدة في حربها المستمرة ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ذكر بايدن في حديثه خلال حدث سياسي "واجهت [إسرائيل] عبئًا لا يتعين على سوى عدد قليل من الدول أن تواجهه.. وهو فصيل يقول إن لديه هدفًا واحدًا: وهو القضاء على إسرائيل بأكملها"، وفقًا لما نقلته أوليفيا دالتون النائبة بالبيت الأبيض.

وأضاف “حماس تحتجز عددًا كبيرًا من الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيين"، مؤكدًا أن الاحتلال يجب أن يفرق بين حماس والمدنيين الفلسطينيين.

وتابع الرئيس الأمريكي قوله: “نحن نتحدث مع إسرائيل والشركاء العرب حول مستقبل سياسي للشعب الفلسطيني وحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل”.