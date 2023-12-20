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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابات مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب.. «الدرديري» يفتح النار على اتحاد الكرة

صدى البلد

فتح الناقد الرياضي عمرو الدرديري النار علي اتحاد الكرة بعد إصابات مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب من مباراة أمس الثلاثاء .

وكتب عمرو الدرديري عبر فيسبوك: دى مباراة الزمالك‬⁩ وفيوتشر للناشئين.. وللعلم  مفيش لاعب فى فيوتشر خد انذار حتى والإصابات هى حالتين بلع لسان وحالة جرح قطعى و20 غرزة.. ‏أين اتحاد الكرة مما حدث ؟!

 

وشهدت مباراة الزمالك وفيوتشر، مساء امس الثلاثاء، في دوري الشباب، إصابة خطيرة للاعبين في الفريق الأبيض تم نقلهما إلى المستشفى سريعا.

 

إصابة بلع اللسان

وسقط الثنائي هشام محمد ويوسف حماده لاعبا الزمالك، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، متأثرين بإصابة بلع اللسان وتم إنقاذهما داخل الملعب ولكن نقلا إلى المستشفى.

 

 

وفي نفس المباراة، تعرض أنس وائل لاعب الزمالك لكدمة في الركبة، كما أن زميله علي نوفل تعرض للضرب وتسبب ذلك في قطع في الحاجب وسوف يخضع لعملية جراحية.

 

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وقال محمد عبد الله المدير الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2005 في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن اللاعبين حالتهما غير مستقرة موضحا أنه يتواجد في المستشفى من أجل متابعة الحالة الصحية لكلا اللاعبين، وتم وضعهما تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة لحين تحسن حالتهما الصحية.

 

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