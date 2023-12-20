أخبار الفن.. كاملة أبو ذكري: غادرت مصر أثناء حكم الإخوان.. نقيب المهن التمثيلية يحذر من تداول صفحات تحمل اسمه على مواقع التواصل

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

حذر الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعض منشئي الصفحات الوهمية؛ والتي تحمل اسمه علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من ينتحل صفته واسمه واي كيان وهمي يحمل اسم نقابة المهن التمثيلية.

وأكد أشرف زكي في بيان له اليوم الأربعاء؛ أنه لا توجد لديه اي صفحات علي مواقع التواصل المختلفة؛ وخاصة فيسبوك؛ مشيراً إلي أنه لا يملك إلي صفحة واحدة عبر موقع الصور الشهير انستجرام؛ ومؤكداً أنه سوف يتوجه إلي مباحث الانترنت لتقديم بلاغ ضد تلك الصفحات الوهمية؛ ومشيرا إلي أنه لا توجد إلا صفحة واحدة تحمل اسم نقابة المهن التمثيلية فقط علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إنها ابنة هذا الوطن نتاج لأرض وترابه وشعب مصر، ولا تستطيع أن تتخيل أن تعيش في أي مكان بالعالم غير مصر.

وأضافت "أبو ذكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها سافرت إلى مدة شهر خلال حكم الإخوان خارج مصر، وحاولت أن تجعل ابنتها تسافر هي الأخرى، لكنها انهارت "قالت لي يا ماما مش هما اللي هيمشونا لكن احنا اللي هنمشيهم، ومقدرتش تستحمل العيش خارج مصر".



‏أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل فيلم «بنقدر ظروفك» .. صور

كشف الفنان أحمد الفيشاوي كواليس فيلم “‏بنقدر ظروفك” ‏عبر حساب تطبيق Instagram.

‏ونشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور وعلق عليها: "‏حسن إبراهيم المنوفي ‏فيلم بنقدر ظروفك".