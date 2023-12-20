«الجمهورية»: تكاتف كل المصريين خلف قيادتهم الحكيمة السبيل نحو التنمية والأمن والأمان

أكدت صحيفة /الجمهورية/، أن تكاتف كل المصريين خلف قيادتهم الحكمية هو السبيل نحو التنمية والتقدم والازدهار والأمن والآمان.

وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/، تحت عنوان /بناء مصر الجديدة/، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة وحصوله على ثقة الشعب باكتساح في الانتخابات الرئاسية والتي حصل فيها على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% حملت رسائل مهمة.

وأوضحت الصحيفة، أنه من الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس أن اصطفاف المصريين وتصويتهم في الانتخابات الرئاسية رسالة رفض للحرب اللاإنسانية على الحدود الشرقية لمصر، وأن هذا الإقبال الكبير واصطفاف المصريين بهذا الكم غير المسبوق ومن كل فئات الشعب المصري هو تأكيد أن إرادة المصريين نافذة، وأن اختيار المصريين للرئيس في مهمة قيادة الوطن تكليف يتحمل الرئيس أمانته أمام الله، وأن الرئيس سيكون صوت المصريين والمدافع عن حلمهم وآمالهم.

وأشارت إلى أن الرئيس جدد العهد للشعب بأن يبذل مع الشعب كل جهد ليستمر الجميع في بناء الجمهورية الجديدة.

