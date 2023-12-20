لوموا نفسكوا.. تعليق مثير من هاني حتحوت على هزيمة بيراميدز من صن داونز

علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على هزيمة بيراميدز من صن داونز في دوري أبطال افريقيا.

وقال في تصريحات تليفزيونية: ‏"مكنش ليها لازمة الخناقات لومو أنفسكم بعد الخسارة.. وصن داونز أصاب لاعبي بيراميدز بالشلل".

‏وتابع: "هل تكون الفرصة الأخيرة لباتشيكو مع بيراميدز هي بطولة كأس السوبر في الإمارات".

‏تلقى نادي بيراميدز خسارة صعبة على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

سجل هدف صن داونز اللاعب تيبوهو موكيانا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، في ظل سيطرة بيراميدز على الكرة الذي يحاول تعديل النتيجة، وأهدر فيستون ماييلي انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 27 .