بعد غياب 10 مباريات|إشبيلية يستعيد ذاكرة الانتصارات في الليجا بالفوز على غرناطة 3-0

استعاد فريق إشبيلية ذاكرة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد غياب استمر لمدة عشر مباريات لم ينجح خلالها الفريق الأندلسي في تحقيق أي فوز.

وحقق إشبيلية انتصاره الثالث فقط هذا الموسم، مساء أمس /الثلاثاء/، على مضيفه غرناطة بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 18 لليجا الإسبانية، وذلك في أولى مباريات مدربه الجديد كيكي فلوريس الذي تولى تدريب إشبيلية أمس الإثنين فقط، خلفا للمدرب السابق دييجو ألونسو الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

وفي مبارياته العشر الماضية قبل لقاء الليلة، تعادل إشبيلية 6 مرات، وتلقى 4 هزائم، ولم يحقق أي انتصار، حتى نجح اليوم في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية.

سجل ثلاثية إشبيلية اليوم، أدريا بيدروزا في الدقيقة 23، ولوكاس أوكامبوس في الدقيقة 32، وسيرجيو راموس في الدقيقة 49.

الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث عشر في جدول الليجا الإسبانية، فيما توقف رصيد غرناطة عند 8 نقاط فقط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.