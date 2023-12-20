مدرب شباب الزمالك: اللاعيبة كانت هتموت في مباراة فيوتشر

أكد محمد عبد الله، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005, أن ما حدث خلال مباراة فريقه وفيوتشر كارثة بكل المقاييس.

وقال عبدالله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لاعبو الزمالك تعرضوا للضرب بكل الأنواع من جانب لاعبي فيوتشر والحكم لم يحم اللاعبين وهناك لاعبان تعرضا لبلع اللسان وارتجاج في المخ وهناك لاعب في الوقت الحالي يخضع لعملية جراحية".

وأضاف: "لاعبو فيوتشر بعد انتهاء المباراة قاموا بالاعتداء أيضا على لاعبي الزمالك بشكل عنيف وما حدث لا يصدقه عقل والحكم فشل في حماية اللاعبين".