كواليس "خناقات" مباراة الزمالك وفيوتشر مواليد 2005

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل ما حدث في مباراة فريق 2005 أمام فيوتشر ببطولة الجمهورية للناشئين.

وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "ما حدث في مباراة الزمالك وفيوتشر 2005 أشبه "بالمصارعة"، وحدث اعتداءات غير طبيعية في مباراة الزمالك وفيوتشر والحكم اكتفى بالمشاهدة".

وأضاف: "مراقب المباراة يجب أن يدون كل ما حدث في المباراة، إصابات بالغة تعرض لها لاعبي الزمالك نتيجة الاعتداءات وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأتم : "سنحصل على التقارير الطبية وتقديمها إلى اتحاد الكرة ..نتواصل مع أسر اللاعبين للإطمئنان عليهم بشكل مستمر".

وتعرض يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب 2005 تعرض لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وحدوث إرتجاج متوسط بالمخ.. وهشام فؤاد مدافع فريق 2005، تعرض أيضاً لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للوعي، بجانب إصابة علي نوفل الظهير الأيمن للفريق، بجرح قطعي عميق في الوجة وبالتحديد عند منطقة "الحاجب"، نتيجة التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وتم إجراء عملية جراحية له احتاجت خياطة طبية 20 "غرزة"، وهو حالياً حالته مطمئنة.. وأنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005 تعرض للإصابة في الركبة ولم يستكمل مباراة فيوتشر، وتم عمل أشعة له أثبتت أنها كدمة ليست قوية وتحتاج للتأهيل فقط .