مدرب الأهلي السابق يكشف تفاصيل مهمة عن أوراوا للفوز ببرونزية مونديال الأندية

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن اوراوا الياباني فريق صعب ومنظم وسيتنافس بقوة مع المارد الأحمر على برونزية كأس العالم للأندية.

وقال محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اوراوا الياباني فريق صعب للغاية ومنظم ورؤيته أمام مانشستر سيتي أنه فريق مميز، ولكن النادي الأهلي عليه التركيز ولدينا الإمكانيات للفوز ببرونزية كأس العالم للأندية.

وأضاف:" الأهلي قادر علي الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ، والخسارة حتي لا تهدد استقرار الجهاز الفنى أنا أري أن الأمر عادي وأن النادي الأهلي قدم بطولة جيدة ومشاركة رائعة واستفدنا منها.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.