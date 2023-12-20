مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادثي مرور بالصحراوي الغربي بالمنيا

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ديرمواس كما أصيب 5 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارتين أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ديرمواس، وانتقلت سيارات الإسعاف وفريق تامين الطرق،َ وتبين مصرع جمال. ا 22 سنة مقيم في محافظة أسيوط وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة



كما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفي.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور الي موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور باليد والساقين، وتم نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث يرجع للسرعة الزائدة وتم التحفظ علي المركبات تحت تصرف جهات التحقيق وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة اخري لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.