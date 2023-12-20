سحب دخانية كثيفة.. الاحتلال يشن غارات جوية على المدن الحدودية بلبنان |شاهد

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم، بأن قوات الاحتلال شنت ضربات جوية بالقرب من مدينتي عيتة الشوب ورامية الحدوديتين، المقابلتين للمستوطنات الإسرائيلية في زاريت وشتولا.



كما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أن الطيران الحربي التابع للاحتلال أغار على المنطقة الحرجية الواقعة بين عين ابل وبنت جبيل.

ولكن لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقد أظهرت الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي سحبا كبيرة من الدخان بعد الضربة المبلغ عنها.

وفي سياق اخر، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.

وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.