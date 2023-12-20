بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

ابتكر نحات بريطاني مشهور تحفة فنية من طراز خاص من خلال تشكيل 3 حكماء صغار في عين إبرة بمناسبة الكريسماس.

قام ويلارد ويجان بصناعة الحكماء الصغار يدويًا وهم يرتدون تيجانًا من الذهب عيار 24 قيراط ويركبون الجمال المصنوعة من قطعة من النايلون، كما أنه استخدم بريقًا مجهريًا لرسم خلفية مرصعة بالنجوم، وكل ذلك داخل عين الإبرة.

كما استخدم النحات رمشًا خاصًا به كفرشاة رسم لتزيين القطعة، وقال إن هذه القطعة الفنية أصغر من حجم النقطة الكاملة.

النحات ويلارد ويجان يكتشف إبرته تحت المجهر

الملوك الثلاثة الصغار

وعمل السيد ويجان، من مدينة برمنجهام، 16 ساعة يوميا على مدار أربعة أسابيع لإنشاء مقطوعته التي تسمى "الملوك الثلاثة الصغار"، لجلب "الكثير من الضوء إلى العالم" و "القليل من الأمل والسعادة" في موسم الأعياد هذا.

والمثير للاهتمام أنه لا يمكنك معرفة تفاصيل هذه المقطوعة الرائعة إلا تحت المجهر.

وقال ويجان (66 عاما): "إننا نعيش في أوقات مضطربة وأحيانا نحتاج إلى رؤية شيء من شأنه أن يجلب لنا بعض السعادة والمتعة والمرح". مضيفًا أن ما يريد القيام به هو جلب القليل من الأمل والسعادة وإلقاء القليل من الضوء على العالم بشيء صغير جدًا "فالأشياء الصغيرة في الحياة يمكن أن تجعلنا سعداء في بعض الأحيان". وفقًا لوكالة أنباء PA البريطانية.

الثلاث ملوك الصغار في عين الإبرة

منحوتات مجهرية

بدأ السيد ويغان، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية لخدماته في مجال الفن في عام 2007، في إنشاء منحوتات مجهرية منذ أن كان في الخامسة من عمره عندما بدأ في صناعة منازل للنمل.

وعلى الرغم من أنه يقضي ساعات يوميًا خلف المجهر لإنشاء قطعه، إلا أنه يقول إنه لا يستمتع بالعملية، لكنه يجد النتيجة النهائية مجزية.