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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي يوضح معوقات قطاع الصناعة وطريقة التغلب عليها| شاهد

أرشيفية
أرشيفية

أكد جمال حسين، الكاتب الصحفي، أن قطاع الصناعة يمثل أهمية كبيرة وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن الدولة وفرت البنية التحتية اللازمة من أجل عمل مناخ جاذب للصناعات.
 

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وأضاف “حسين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن هناك معوقات تواجه الصناعة وعلى رأسها مشكلة الأراضي والضرائب، حيث وجه أعضاء مجلس النواب دعوات للحكومة، ولذلك بادرت الحكومة وعقدت لقاء مع رؤساء اللجان، معقبًا: “مهم جدا نزيل كل المعوقات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة”.
 

وأشار جمال حسين، الكاتب الصحفي إلى أن البنك المركزي يجب أن يطلق مبادرات من أجل إعادة عمل المصانع المتوقفة وإعطاء المزيد من التسهيلات من أجل النهوض بالصناعة، مؤكدًا أن مبادرة أبدأ قامت بعمل حراك صناعي كبير والجمهورية الجديدة يجب أن تقوم وتنمو عن طريق الصناعة.

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