الإعلام العبري: إسرائيل توافق على عودة 8000 عامل فلسطيني

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن نحو 8000 عامل فلسطيني سيعودون إلى العمل في إسرائيل، بعد أن توجه أصحاب عملهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ووافقوا على تحمل مسؤوليتهم وعن الأمن المحيط بهم.

وقال موقع "سروجيم" العبري، إنه في أعقاب الاستئناف الذي قدمه أصحاب العمل الإسرائيليون إلى الجيش الإسرائيلي، سيتم إعادة 20% من العمال الفلسطينيين الذين عملوا في مستوطنات الضفة الغربية، أي حوالي 8000 شخص، إلى وظائفهم في إسرائيل.

ووفقا للموقع العبري فأن هؤلاء هم العمال الذين يعملون في المناطق الصناعية الكبيرة، مشيرا إلى أن عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في مستوطنات الضفة الغربية لا تتطلب موافقة المستوى السياسي الفعلي، بل فقط موافقة قائد المنطقة الوسطى .

وبحسب الموقع يعمل في إسرائيل نحو 5000 شخص فقط، أي 5% من العمال الذين عملوا من قبل، ولا يعملون إلا في المهن الأساسية.

وأوضح الموقع أن من شروط عودة العمال تقييد حرية عملهم، وأنه لن يسمح لهم بالتنقل إلا داخل مكان العمل نفسه، على أن يكون المكان مزوداً بأمن مسلح على نفقة صاحب العمل.