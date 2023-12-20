جيش الاحتلال يشن هجوما جويا على مواقع حزب الله جنوب لبنان.. فيديو

ضربة استباقية..

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية ضد سلسلة من مواقع حزب الله في جنوب لبنان، وسط المناوشات الحدودية المستمرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استهدفت الضربات الهجومية المواقع العسكرية التي يعمل فيها أعضاء حزب الله والبنية التحتية الأخرى، وفقا لبيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم، بأن قوات الاحتلال شنت ضربات جوية بالقرب من مدينتي عيتة الشوب ورامية الحدوديتين، المقابلتين للمستوطنات الإسرائيلية في زاريت وشتولا.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن الطيران الحربي التابع للاحتلال أغار على المنطقة الحرجية الواقعة بين عين ابل وبنت جبيل.

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم، بأن قوات الاحتلال شنت ضربات جوية بالقرب من مدينتي عيتة الشوب ورامية الحدوديتين، المقابلتين للمستوطنات الإسرائيلية في زاريت وشتولا.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أن الطيران الحربي التابع للاحتلال أغار على المنطقة الحرجية الواقعة بين عين ابل وبنت جبيل.