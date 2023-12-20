عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة استباقية..

جيش الاحتلال يشن هجوما جويا على مواقع حزب الله جنوب لبنان.. فيديو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية ضد سلسلة من مواقع حزب الله في جنوب لبنان، وسط المناوشات الحدودية المستمرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استهدفت الضربات الهجومية المواقع العسكرية التي يعمل فيها أعضاء حزب الله والبنية التحتية الأخرى، وفقا لبيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم، بأن  قوات الاحتلال شنت ضربات  جوية بالقرب من مدينتي عيتة الشوب ورامية الحدوديتين، المقابلتين للمستوطنات الإسرائيلية في زاريت وشتولا.
 كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن الطيران الحربي التابع للاحتلال أغار على المنطقة الحرجية الواقعة بين عين ابل وبنت جبيل.

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم، بأن  قوات الاحتلال شنت ضربات  جوية بالقرب من مدينتي عيتة الشوب ورامية الحدوديتين، المقابلتين للمستوطنات الإسرائيلية في زاريت وشتولا.
 كما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أن الطيران الحربي التابع للاحتلال أغار على المنطقة الحرجية الواقعة بين عين ابل وبنت جبيل.

الاحتلال الاسرائيلي الوكالة الوطنية للإعلام جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

مفاجآة .. موديست يتجه للاعتزال في هذه الحالة

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

موضوعات متعلقة

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

أهم 7 أذكار .. حصن بيهم نفسك كل يوم صباحا ومساءا

شاهد: فلسطينيون يبحثون عن ناجين وسط أنقاض المباني المدمرة

هل ما يحدث في غزة تمهيد للاجتياح البري؟.. العميد محمود محيي الدين يرد

سنة المغرب قبل أم بعد؟.. انتبه لـ 6 حقائق لا يعرفها كثيرون

دعاء الفرج والتيسير.. أوصى به النبي ردده وسترى العجب في أمورك

دعاء واظب عليه النبي بعد الصلاة

ماذا يحدث عند قراءة سورة نوح بعد الظهر؟.. 10 حقائق لا تعرفها

ترشيحاتنا

صبحي يهنئ اتحاد الإسكواش والمنتخب تحت 13 و17 عامًا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات المهمة

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

مدرب الأهلي السابق يكشف تفاصيل مهمة عن أوراوا للفوز ببرونزية مونديال الأندية

استشهاد عدد من أفراد عائلتي "صالحة والمصري" في قصف إسرائيلي بدير البلح

تعرف على أسباب تقوس الساقين عند الأطفال لكافة الأعمار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ