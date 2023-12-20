سبب غير متوقع لاستمرار الاحتلال في حربه على غزة رغم خسائره الفادحة

ليست المقاومة أو حماس

اعتبرت وسائل إعلام عبرية، أن سببا رئيسيا وغير متوقع للبعض، يقف وراء استمرار الحرب الصهيونية والتي تبيد أهالي غزة رغم الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي وأن السبب ليس المقاومة ولا حماس هذه المرة.

وبحسب مصادر عبرية، فأعداد قتلى الاحتلال أضعاف أضعاف مايتم الإعلان عنه وأن الرقم يتجاوز حاجز الـ 450 قتيلا من الجنود منذ عملية غزة البرية.

ورغم ذلك يقول محللون إنه لاستمرار الحرب أسباب وجيهة لدى البعض، فقائد الاحتلال يريد إنقاذ رقبته من المحاكمة.

وفي هذا السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو طلب تأجيل جلسات محاكمته بتهم فساد لانشغاله بإدارة الحرب على غزة، معتبرا أن هذا ليس وقت القضايا والمحاكم.

وعلقت القناة الـ13 العبرية بقولها إن بنيامين نتنياهو في ضوء ذلك يستغل الحرب على غزة لتأجيل محاكمته الدائرة منذ 2020 بتهم الفساد وأن محاميه تقدم بطلبات للمحكمة لتغيير ترتيب سماع الشهود.

وربما يمثل اعتراف القيادة الحربية ممثلة في وزير الدفاع الصهيوني ورئيس الأركان بالمسئولية عن الاخفاق العسكري بعض الراحة لنتنياهو الذي يريد أن ينجو بنفسه من اليوم التالي بعد توقف الحرب.