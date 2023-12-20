نجم الأهلي الأسبق: التوفيق والعامل البدني وراء الخسارة أمام فلومينينسي

قال خالد جاد الله نجم الأهلي الأسبق، إن النواحي البدنية أثرت على الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي، خاصة وأن الأداء هبط في الشوط الثاني على عكس الأول الذي قدم فيه عرضًا طيبًا.

وأضاف جاد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الكرة التي أهدرها كهربا، كانت نقطة تحول في نتيجة المباراة، مؤكدًا أن التوفيق لم يحالف الأهلي، خلال اللقاء.

وأشار إلى أن كل لاعبي الأهلي قدموا أداءً رائعًا في المباراتين، لرغبتهم في التأهل إلى نهائي البطولة، ولم يظهر أي منهم بشكل فردي بحثًا عن أرقام خاصة، مثلما تردد، مؤكدًا أن الأهلي ظروفه ستكون أفضل أمام أوراوا الياباني.

وأوضح أنه غير قلق من ظروف مباراة الأهلي وأوراوا الياباني، كونه يخوض مباراة بوقتٍ كافِ من الراحة على عكس منافسه، على الرغم من صعوبة اللقاء الذي لا بد أن يحترم خلاله الأحمر المنافس، لينجح في حصد الميدالية البرونزية.