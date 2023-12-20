مفاجآت صادمة عن أحداث مباراة الزمالك وفيوتشر 2005.. بلع لسان و20 غرزة

قال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ما حدث في مباراة الفريق مواليد 2005 أمام مودرن فيوتشر، أمر مؤسف للغاية، لا يُمكن أن يحدث في مباراة ملاكمة.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كل ماحدث خلال المباراة تسبب في نقل 4 لاعبين إلى المستشفى أحدهم بلع لسانه، كان أمام أعين الحكم الذي لم يشهر ولو بطاقة واحدة.

وتساءل حسين السيد «كل ما حدث كان أثناء سير المباراة وليس بسبب اشتباكات وهذا أمر غير منطقي إطلاقًا، استكملنا المباراة بلاعب شارك في مركز حراسة المرمى، وننتظر التحقيق في الشكوى».

وواصل حديثه، بأن أولياء الأمور في حالة قلق لحين الاطمئنان على اللاعبين المتواجدين في المستشفى، موضحًا أنه لا يثق في حصول اللاعبين ونادي الزمالك، على حقهم فيما حدث بالمباراة.

واستكمل عضو الزمالك، بأن لاعب من الأربعة أصيب إصابة بالغة حصل فيها على 20 غرزة، بينما آخر بلع لسانه، مضيفًا «كيف اتحاد الكرة لا يوفر الحماية للاعبين!.. سنقدم شكوى على أمل تحرك للحصول على حقوقنا، وننتظر تطبيق اللوائح».

واختتم تصريحاته، بأنه ينتظر موقف اتحاد الكرة ومدى قدرته على إعادة حق الزمالك من عدمه، مشددًا أن الزمالك وضع خطة لتطوير قطاع الناشئين على أن يعتمد عليه الفريق الأول لاختيار لاعبين بدلًا من شراء لاعبين من الخارج.