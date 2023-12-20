6 قرارات غير مسبوقة .. وزير المالية يعرض تفاصيل الحزم التحفيزية للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة حرصت على تقديم حزم تحفيزية للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير.

وشملت تلك الحزم :

- اتخاذ إجراءات إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة

-استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

-إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الوارة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى فور بدء الإنتاج..



- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يتضمنه من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ مالى ضريبي مقطوع أو نسبة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.