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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتظرا الموافقة النهائية.. خطة الزمالك للتخلص من الأزمات المادية

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، موقف الزمالك في إدارة الأزمات المادية. 

وقال حتحوت خلال برنامجه: "‏منتظرا الموافقة النهائية.. الزمالك يقترب من الحصول على قرضين جديدين بقيمة 170 مليون جنيه لحل بعض أزمات النادي المادية".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، نظيره الأنجولي ساجرادا في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووافق مسئولو نادي ساجرادا الأنجولي على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك والجالية المصرية في أنجولا، باستاد 11 نوفمبر في مباراة الفريقين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك بالمجان لحضور اللقاء. 

يأتي ذلك بعدما قام مسئولو الأبيض من قبل بمنح النادي الأنجولي 200 دعوة في لقاء الفريقين السابق في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات، والذي أقيم بالقاهرة وانتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية نادي الزمالك

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