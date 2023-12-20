التفاصيل الكاملة لأسباب اعتزال طارق حامد دوليا

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأسباب الحقيقية في قرار اعتزال طارق حامد لاعب ضمك السعودي، اللعب دوليا مع منتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة، على آثر أزمته الأخيرة مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وقال ميدو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "تشرفت بتدريب طارق حامد من قبل، وهو قدم الكثير للمنتخب الوطني ونادي الزمالك، وإعلان قرار الاعتزال بعد العقاب لأسباب تربوية غير احترافي بالمرة".

وأضاف : "أعلم تفاصيل الأزمة من البداية للنهاية، وكنت على علم بقرار اعتزال طارق قبل الإعلان، خاصة بعدما رأي أن الباب مغلق في وجه من قبل الجهاز الفني للمنتخب، بعدما سأل عن موقفه وأوضحه له، أن الموقف لن يمر مرور الكرام".

وأشار أحمد حسام ميدو،: "الإعلان أيضا عن العقوبة أراه قرارا غير احترافي، خاصة وأن الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد، من اللاعبين المميزين وهناك عدد كبير من اللاعبين فعل مثل هذه الأزمة".

وكان فيتوريا قد عاقب الثلاثي بقرار استبعادهم من مباراة جيبوتي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال مما جعل طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب ذلك بعدة أيام.