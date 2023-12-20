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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقم واحد في الجراح.. طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه| شاهد

طارق الشيخ
طارق الشيخ

روجت شركة روتانا لأغنية طارق الشيخ “رقم واحد فى الجراح” ، عبر صفحتهم الرسمية على موقع إنستجرام ، حيث شاركت متابعيها البوستر الرسمي الذي يحمل صورة الفنان، وكتب عليه: ترقبوا اليوم جديد الفنان طارق الشيخ في أغنية رقم واحد في الجراح.

 

لمشاهدة المنشور من هنا 

ويتم طرح الأغنية على موقع اليوتيوب وجميع المنصات.

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وفى وقت لاحق ،  أعلن المطرب الشعبى طارق الشيخ وفاة خاله 

وكتب طارق الشيخ عبر صفحت الرسمية على فيسبوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله خالى ، ارجو الدعاء له بالرحمة".

طرح المطرب طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل إسم " لما النفس تهون علي النفس " تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وما يحدث في فلسطين من قصف وعنف على يد الإحتلال.

وأكد مؤخرا النجم طارق الشيخ أنه يحضر عدد من الاغانى خلال هذه الفترة، حيث يطرحها أغنية أغنية على طريقة السينجل، وذلك بعد نجاح أغنية "الحساب برجولة" الذى طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدة عالية .
وأضاف أنه يحرص على تقديم أغانى تلمس الشارع المصرى وتكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة .
يذكر أن أغنية "الحساب برجولة" من كلمات أبو مالك وألحان ليل المحمدى وتوزيع بلوك المزيكاتى.

 

أخر أعمال طارق الشيخ ألبوم طارق الشيخ طارق الشيخ يدعم فلسطين طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه

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