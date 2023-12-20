مسئول أمريكي يعترف: إدارة بايدن تريد إنهاء الحرب على غزة

كشف مسئول مقرب في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة بي بي إس، عن ملل أمريكا من الحرب العدوانية على غزة وصار لديها رغبة في وقفها.

قال المسئول أن الأمر اقترب من صراع إقليمي أوسع بعد 7 أكتوبر .

ورغم ذلك ذكر ان الولايات المتحدة تواصل دعمها لإسرائيل في معركتها ضد حماس.

لكن عبر عن شعور الولايات المتحدة بالقلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين بغزة وصارت تريد إنهاء الحرب.

ورغم ذلك يخرج المسئولون الأمريكيون ويقولون انه لا موعد محدد لإنهاء الحرب مواصلين بذلك منح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لاستكمال حربه دون ضغوط قوية لوقفها.