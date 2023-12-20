أمن القاهرة يداهم مصانع تعمل بدون ترخيص

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط صاحب مخبز سياحى بالحدائق، لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة نخله إلى دقيق فاخر بدون وجه حق، بقصد استخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز ملكه، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وتبين عدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على طن دقيق بلدى مدعم منخول، و50 نخالة خاصة بالمخابز البلدية، واعترف بارتكابه الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي المرج، تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية "سكر" يقوم بتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أزيد من السعر الرسمى، وعدم وجود فواتير لتلك السلعة أو وجود ترخيص وبدون سجل صناعى لطرح منتجات المصنع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح من فارق الأسعار، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 3,350 طن "سكر"، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي القطامية، تم ضبط صاحب مصنع للمواد الغذائية "غير مرخص"، وعثر بداخل المصنع على 240 طن "سكر"، بدون فواتير، وأقر بأن كمية السكر المضبوطة خاصة بإحدى الشركات، وأنها قامت بالاتفاق معه على التعبئة بقصد طرحها بالفروع خاصتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.