صحيفة عبرية: إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بالحفاظ على حرية عملها ضد الحوثيين

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن إسرائيل طالبت في لقاءاتها مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحفاظ على حرية العمل في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل ليست جزءا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين في البحر الأحمر، في الوقت الذي تحتفظ فيه إسرائيل بحرية العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

ووفقا للمصدر جاء ذلك في اللقاءات التي عقدت بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومسؤولين في إسرائيل وبين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزراء حكومة الحرب الإسرائيلية.

وذكر المصدر أن إسرائيل تدعم التحالف الدولي، لكنها لن تكون مستعدة لإخضاع نفسها إذا تطلب الأمر ذلك، للرد على الهجمات التي تتعرض لها بقرار من جميع أعضائها، مشيرا إلى أن حرية العمل مطلوبة، من بين أمور أخرى، إذا استمر إطلاق النار باتجاه مدينة إيلات.

وبحسب المصدر كانت صيغة التسوية الناتجة هي أن إسرائيل ستحتفظ بالفعل بحرية العمل، ولكن سيظل مطلوبا منها التصرف بالتنسيق مع الولايات المتحدة.