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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية يتابع تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات بالمحافظات ويوجه بسرعة التنفيذ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التتنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجارية على أرض المحافظات؛ وذلك  بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.

وتطرق الاجتماع إلى نسب تنفيذ المشروعات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية لضمان كفاءة عملية التنفيذ.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الجارية لمنظومة المخلفات الصلبة ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة  .

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة إضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات .

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات بما يحقق رضا المواطنين .

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البيئة العربية للتصنيع التنمية المحلية منظومة المخلفات المحافظات

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