عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين البحوث الإسلامية يستقبل رئيس جامعة الوسطية باليمن ويبحثان التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمكتبه الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية باليمن، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين المجمع وجامعة الوسطية.


في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد مؤكدًا على الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف والدولة المصرية في دعم الطلاب الوافدين وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، مشيرا إلى دور المجمع في التوعية المجتمعية على المستوى المحلي من خلال الإصدارات العلمية، ومجلة الأزهر، والاتصال المباشر مع الناس من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف ولجان الفتوى، وكذلك دوره على المستوى العالمي من خلال مبعوثي الأزهر إلى دول العالم المختلفة، ومعاهده الخارجية خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف. 


كما تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك بين المجمع والجامعة، وتلبية متطلباتهم؛ سواء فيما يتعلق بالمعادلات أو المنح أو الإصدارات العلمية لقطاعات الأزهر الشريف؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالتعاون العلمي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية في مجالات إجراء البحوث والدراسات العلمية، والتبادل العلمي وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية. 


من جانبه عبر الوفد عن سعادتهم بهذا التعاون، مؤكدين على الدور المهم للأزهر الشريف وهيئاته العلمية، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، وأهمية الدور الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر في خدمة القضايا الإنسانية، ونشر السلام العالمي والتعايش المشترك بين الجميع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التلفزيون الفلسطيني يعلن إخلاء آخر مركز يقدم خدمات طبية في شمال غزة

شكري يحذر: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة

شكري يستعرض التعاون مع روسيا وجهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على غزة

التفاصيل الكاملة لجلسة وزير الرياضة مع روي فيتوريا .. شاهد

الملك عبد الله الثاني يهنئ أمير الكويت بتوليه الحكم

تلميحات بالرفض.. جيش الاحتلال يطلب تأجيلا جديدا لبدء العام الدراسي في الجامعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

سحر أسود ومؤامرة حريم.. قصص المومياوات الصارخة في مصر القديمة؟

من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

فيديو

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

فوز مقنع وساحق.. رسالة من بوتين إلى السيسي عقب نجاحه في الانتخابات «فيديوجراف»

عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ