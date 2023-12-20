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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل نقل النواب: مشروع تصنيع وحدات قطار مترو الأنفاق يوطن لصناعة النقل السككى

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان اتفاق مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو استكمال لخطة الدولة فى تطوير منظومة النقل بمختلف محاورها وكذلك تطوير المناطق اللوجستية، مشيرا إلى أن الاتفاق يوطن لصناعة نقل سككى مصر الشرق الاوسط، لتكون مصر بمثابة محطة تصدير لتلك الصناعة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ  12 يونيو 2023.

وأضاف قرقر، أن الاتفاق يتضمن عدد من التيسيرات، ويعد استكمال لتطوير خطوط مترو الانفاق التى تم البدء فى مراحلها خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف الوصول إلى خدمة نحو  7 مليون راكب بمترو الانفاق.
كما اشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن الاتفاق يتماشى مع خطوات الدولة نحو توفير فرص عمل، حيث يساهم المشروع في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات تساعد الدولة فى زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطن.

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