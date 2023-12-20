وزير الخارجية الروسي يوجه رسالة عاجلة إلى الدول العربية من المغرب |تفاصيل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ترحب بالدور المتنامي لدول الشرق الأوسط في حل مشاكل المنطقة.

وأضاف لافورف، في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الروسي العربي في المغرب: "بشكل عام، نرحب بالتوجه المتزايد لزيادة دور دول الشرق الأوسط في الجهود الرامية إلى حل مشاكل منطقتها".

وأشار لافورف ، إلى أن "هذا النهج مكن بالفعل من التوصل إلى اتفاقات بشأن إعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وتسريع عملية التطبيع الشامل بين سوريا وجيرانها العرب من خلال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وعلى هامش المنتدي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطورات الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها على هامش مشاركتهم في منتدي التعاون الروسي العربي ، إن لافروف بحث مع وزير الخارجية المصري الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة.

وأضافت الخارجية الروسية، أن لافروف خلال لقائه شكري أعرب عن امتنانه إلى القاهرة لمساعدتها في ضمان الخروج الآمن للمواطنين الروس من قطاع غزة.