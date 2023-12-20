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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الغد: لقاء السيسي بالمرشحين يعكس صورة المناخ السياسي في الجمهورية الجديدة

لقاء الرئيس السيسى
لقاء الرئيس السيسى بمرشحى الرئاسة

ثمن اسماعيل محمد اسماعيل ، نائب رئيس حزب الغد ، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، مع المرشحين الذين خاضوا انتخابات الرئاسة 2024، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مؤكدا إنه يعكس صورة المناخ السياسي في الجمهورية الجديدة.

وهنأ نائب رئيس حزب الغد، الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، مشيدا بالإقبال والمشاركة غير المسبوقة من المواطن المصري في العملية الانتخابية، معربا عن خالص تمنياته للرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصلحة الدولة، التي تعد الهدف الأسمى لجميع القوى السياسية الوطنية، في هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن، والذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.

وقال "إسماعيل" في بيان له ، إن حديث الرئيس السيسي عن عودة الحوار الوطني، في أول خطاب له للشعب عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة، يؤكد حالة الزخم السياسي الذي ستشهده الجمهورية الجديدة، ويعد مؤشرا على إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخما كبيرا الآن بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية.

وأضاف نائب رئيس حزب الغد أن الحوار الوطني، أن حرص الرئيس على استمرار حالة الحوار الوطني، يؤكد فاعلية هذا الحوار وحرصه على إفراز الكثير من الأفكار النابعة من الثقافات المختلفة بشأن العديد من القضايا والملفات التي تهم الدولة المصرية، موضحا أن تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية والتقارب بين وجهات النظر تحت شعار مساحات مشتركة، كان أهم مكتسبات الحوار التي تهدف جميعها لترسيخ التعاون المشترك في البناء والتنمية وتقديم كل ما هو في خدمة الوطن وأمنه واستقراره وتنميته في جميع الجوانب المختلفة.

نائب رئيس حزب الغد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة 2024 حازم عمر فريد زهران عبد السند يمامة

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