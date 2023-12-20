رئيس البرلمان العربي يحضر الجلسة الخاصة لأداء أمير الكويت اليمين الدستورية

حضر عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي لأداء أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لليمين الدستورية.

ورفع "العسومي" أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت خلفا للراحل المغفور له بإذن الله تعالى "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ".

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في دولة الكويت، والاستمرار في تعزيز مكانتها عربيا وإقليميا ودوليا، وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكويتي العزيز .