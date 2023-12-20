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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلميحات بالرفض.. جيش الاحتلال يطلب تأجيلا جديدا لبدء العام الدراسي في الجامعات

الجامعات الاسرائيلية
الجامعات الاسرائيلية

طلب مسؤولو جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تؤجل الجامعات الإسرائيلية بدء العام الدراسي حتى منتصف يناير بدلا من التاريخ المحدد حاليا في 31 ديسمبر.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعارض الجامعات الطلب لأنها تعتقد أن أي تأخير إضافي يمكن أن يلغي العام بأكمله.

وكان من المقرر في الأصل بدء العام الدراسي في 15 أكتوبر ، ولكن تم تأجيله عدة مرات بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وتقول رابطة رؤساء الجامعات إن هناك حلا بديلا  أن تبدأ الدراسة في موعدها المقرر 31 ديسمبر ولكن وضع تاريخ بدء ثان في 20 يناير لجنود الاحتياط العائدين.

وينطبق طلب تأخير بدء الدراسة على جامعات البحوث العامة الرئيسية في إسرائيل: الجامعة العبرية في القدس، وجامعة بار إيلان، وجامعة بن غوريون في النقب، وجامعة تل أبيب، وجامعة حيفا، وجامعة أرييل، ومعهد وايزمان للعلوم.

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