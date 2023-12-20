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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: أتمني تعاقد الأهلي مع أوفا أو مروان حمدي لدعم الهجوم

محمد يوسف
محمد يوسف

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر لابد التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوف الفريق.

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وقال يوسف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" النادي الأهلي بالطبع يحتاج لدعم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة ولكن إذا كان مصري سيكون أوفا أو مروان حمدي .

وأضاف:" أتمني أن يتعاقد الأهلي مع أوفا أو مروان حمدي لأنه سيضيف للنادي الأهلي.
 

وفى تصريحات اضاف :" برغم أن اللاعب الفرنسي انتوني موديست لم يقدم أى شئ مع النادي الأهلي حتي الآن ولكن أنا ضد رحيله فى يناير.

واضاف:" موديست رحيله فى يناير يجعلك لم تستفيد منه أى شئ على الأقل يبقي حتي نهاية الموسم ، لأن من الممكن فى أى توقيت أن اللاعب مستواه يصبح جيد.

وتابع:" من الممكن أن الأهلي يتعاقد مع مهاجم أجنبي أو محلي فى يناير مع استمرار موديست، لكن رحيله أنا غير موافق عليه إلا فى نهاية الموسم حتي يكون حصل على فرصته كاملة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

 

محمد يوسف الأهلى

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