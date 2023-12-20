الكويت.. أمر أميري بقبول استقالة الحكومة

أفادت وسائل الاعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، بأن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، قد قبل استقالة مجلس الوزراء على أن يستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، صدر أمر أميري، اليوم الأربعاء، بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ووفقا للصحيفة الكويتية، جاء نص الأمر الأميري:«قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 13 يونيو 2023م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وتعديلاته،وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي: مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر الأمر في قصر السيف في 7 جمادى الآخر 1445 ه ـالموافق 20 ديسمبر 2023م".