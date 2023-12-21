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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره مناسب.. أفضل هاتف رائد من Oppo في 2023 ينافس iPhone 14 Pro

أفضل هاتف رائد من
أفضل هاتف رائد من Oppo في 2023 ينافس iPhone 14 Pro

يعد من أفضل هواتف Oppo هاتفها الرائد  Find X6 Pro ، والذي يُعد أحد أفضل الهواتف الذكية التي تقدمها الشركة في الوقت الحالي.

ويتميز Find X6 Pro بتصميمه الأنيق والأداء القوي والكاميرات المتطورة، مما يجعله منافسًا قويًا للهواتف الرائدة الأخرى في السوق، بما في ذلك iPhone 14 Pro.

 

تصميم أنيق

 

يأتي Find X6 Pro بتصميم أنيق يتميز بظهر زجاجي منحني وإطار معدني. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة هي الأسود والأبيض والذهبي.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة، مما يوفر تجربة مشاهدة خالية من الحواف.

 

أداء قوي

 

يعمل Oppo Find X6 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وهو أحدث معالجات Qualcomm الرائدة. ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 أو 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 أو 512 جيجابايت.

ويقدم Find X6 Pro أداءً قويًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

أفضل هاتف رائد من Oppo في 2023 ينافس iPhone 14 Pro

كاميرات متطورة

 

يتميز Oppo  Find X6 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

وتُعد الكاميرا الرئيسية في Find X6 Pro واحدة من أفضل الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية في الوقت الحالي. وتتميز الكاميرا بجودة صور ممتازة في جميع ظروف الإضاءة.

كما تتميز الكاميرا الأمامية في Find X6 Pro بدقة 32 ميجابكسل، وتُقدم صورًا سيلفي رائعة.

 

بطارية قوية

 

يدعم Oppo  Find X6 Pro بطارية سعتها 5000 مللي أمبير، وتُقدم عمرًا طويلًا للبطارية. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 واط.

أفضل هاتف رائد من Oppo في 2023 ينافس iPhone 14 Pro

سعر مناسب

 

يتوفر Oppo  Find X6 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر مناسب مقارنةً بأسعار الهواتف الرائدة الأخرى في السوق.

 

يُعد Oppo Find X6 Pro أحد أفضل الهواتف الذكية التي تقدمها الشركة في الوقت الحالي. ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي وكاميرات متطورة وبطارية قوية.

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