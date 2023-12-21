لأول مرة على الإطلاق.. ناسا تستخدم الليزر لبث فيديو عالي الدقة من الفضاء السحيق

تواصل ناسا دفع حدود التكنولوجيا، وهذه المرة تنقل مقطع فيديو من الفضاء السحيق من بعد ما يقرب من 19 مليون ميل إلى الأرض باستخدام الليزر.

وفقا لوكالة CNN يبث هذا الفيديو قطة تدعى “تايترز” ، حيث يُظهر الفيديو عالي الدقة القطة وهي تطارد مؤشر ليزر.

الأمر ليس مثيرًا للغاية بالطبع، ولكن ما يرجا من هذه التكنولوجيا مثير بالتأكيد.

تعتبر المسافة بين المركبة الفضائية التي بثت الفيديو والمرصد الذي استقبله في كاليفورنيا تبلغ حوالي 80 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وصل بث الليزر هذا إلى الأرض في أقل من دقيقتين، وتعتقد ناسا أن هذه التكنولوجيا قد تساعد في توسيع حدود استكشاف الفضاء، مع القدرة على إرسال البيانات والصور ومقاطع الفيديو بسرعة.

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وبشكل أكثر دقة ، نقل العرض التوضيحي فيديو اختبار مدته 15 ثانية، بطله القط "تاترز" الخاص بموظف في مختبر الدفع النفاث (بعد تصويره ونقل المقاطع المصورة عبر التقنية المتطورة مع مهمة فضائية)، عبر أداة متطورة تسمى "جهاز إرسال واستقبال ليزر الطيران". واستغرقت إشارة الفيديو 101 ثانية للوصول إلى الأرض، حيث فك تشفيره، ما أدى إلى التدفق الناجح للفيديو من الفضاء السحيق.

وصُممت تقنية الاتصالات بالليزر، التي أطلقت مع مهمة Psyche التابعة لناسا في 13 أكتوبر، لنقل البيانات من الفضاء السحيق بمعدلات أكبر من 10 إلى 100 مرة من أنظمة الترددات الراديوية الحديثة التي تستخدمها مهمات الفضاء السحيق اليوم.