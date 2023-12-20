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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الفريق الياباني عن مواجهة الأهلي: ستكون صعبة

صدى البلد

نشر ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق ، جزءا من تصريحات ماتشي سكورزا مدرب أوراوا الياباني ، عبر حسابه بموقع "فيسبوك " . 

وكتب ماهر همام : " شاهدت مباراة الأهلي وفلومينينسي .. وأعلم أن مبارياتنا مع الأهلي ستكون صعبة.. ولدينا يوم أقل منهم للإستعداد.. وسأتواصل مع اللاعبين من أجل تفادي أخطاء مباراه السيتي وحصد الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية ".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزينالثالثوالرابع من كأس العالم للأندية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزينالثالثوالرابع من كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

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