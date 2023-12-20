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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب الناشئين تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للطائرة بليبيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

عادت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا للكرة الطائرة بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا، على حساب ليبيا التي استضافت البطولة خلال الفترة من 10 وحتى 19 ديسمبر الجاري.


وكان في استقبال البعثة نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة للحافز وتكريم الموهوبين بالوزارة والدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.


يذكر أن منتخب مصر نجح في حسم تأهله إلى بطولة العالم المقبلة 2024 رفقة منتخبي ليبيا وتونس اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث.


وتضم بعثة مصر كلًا من: الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا.


وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عاما كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.


من جانبه أشاد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد والمشرف العام على لجنة المسابقات بالاداء والمستوى المميز الذي ظهر به منتخب مصر للناشئين في البطولة الأفريقية التي اختتمت أمس بليبيا مؤكداً أن شباب مصر رجالة وقدموا عروض مشرفة ولم يخسروا اى لقاء او شوط على مدار البطولة وحصدوا الميدالية الذهبية وتاهلوا لكأس العالم.


وأضاف مخلوف أن منتخب الناشئات حقق لقب البطولة الأفريقية التى أقيمت بنيجيريا وتأهلوا ايضا لكأس العالم .


وسبق ان فاز منتخب الرجال بلقب بطولة أفريقيا التى أقيمت بالقاهرة وتأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 .


وكشف أمين صندوق الاتحاد ان ارتفاع المستوى الفنى والبدنى لجميع المنتخبات يرجع إلي انتظام المسابقة المحلية وتنفيذ أفكار مجلس الإدارة التى كانت سر تفوق منتخبات مصر سواء الناشئين او الشباب او الكبار على مستوى الرجال والسيدات .

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