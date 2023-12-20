الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/ طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



أما عن نشاط الرياح، توقع الخبراء أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



وأضاف الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 19 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 19 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

دمياط 22 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 13

العريش 21 12

رفح 21 11

رأس سدر 25 12

نخل 19 08

كاترين 16 04

الطور 24 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 18 12

السلوم 17 11

سيوة 17 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 16

الشلاتين 27 21

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 21 12

بني سويف 21 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 09

سوهاج 23 12

قنا 25 14

الأقصر 26 13

أسوان 29 15

الوادي الجديد 26 12

أبوسمبل 28 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 33 21

المدينة 29 17

الرياض 25 11

المنامة 24 18

أبوظبي 26 19

الدوحة 26 18

الكويت 23 14

دمشق 14 07

بيروت 22 15

عمان 16 08

القدس 17 09

غزة 21 13

بغداد 19 11

مسقط 26 21

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 17 13

تونس 16 14

الجزائر 15 08

الرباط 18 06

نواكشوط 26 11

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 03

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 21 06

نيودلهي 22 08

جاكرتا 34 24

بكين 05- 14-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 12 01

أثينا 15 09

روما 15 06

باريس 12 10

مدريد 12 02

برلين 09 03

لندن 14 10

مونتريال 03- 09-

موسكو 02 02-

نيويورك 06 02-

واشنطن 10 02-

أديس أبابا 24 11