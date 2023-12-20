الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 19 ألفًا و902 فلسطيني وإصابة 55 ألفا منذ 7 أكتوبر في غزة والضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع".

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت الوزارة، في بيان لها صدر اليوم، الأربعاء، إنه "بات واضحا لمن تريد أن تفهم من الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعاً دولياً حقيقياً على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري".

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن "حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتعمد إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، وتكثيف مجازرها بحق المدنيين في غزة، لإدخال ساحة الصراع في دوامة مستمرة من العنف لا تنتهي، لخدمة مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وإطالة أمد بقائها في الحكم بدولة الاحتلال".