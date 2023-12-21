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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

التغيير البيئي يجتاح المبادرات الناشئة.. Mindsalike تنظم ملتقى لشركات التدوير

منصة Mindsalike تنظم
منصة Mindsalike تنظم ملتقى إعلاميا لشركات التدوير

أقامت منصة Mindsalike لرواد الأعمال والمستثمرين في مصر، بالشراكة مع Vantage Communications، ملتقى إعلاميا قدمت من خلاله عددا من الشركات المصرية الناشئة لتسليط الضوء على مبادرات التغيير التي تقوم بها في قطاع البيئة والمناخ، وذلك في ظل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28.

وقال محمد الطناحي مؤسس منصة Mindsalike، في مقابلة لـ "صدى البلد"، إن شركته التي تأسست في عام 2016، تهدف إلى خلق طريقة تواصل مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال لتعزيز لحوار التعاوني، مما يفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة أو خلق شراكات استثائية بين شركات لديها نفس الاهتمام ممن يؤمنون بقدرتهم على إحداث تأثير سواء على المستوي الاقتصادي أو البيئي.

وأكد الطناحي، أن إقامة مثل هذه الفعاليات تتيح فرصة فريدة من نوعها للتفاعل مع رواد الصناعة بالإضافة إلى اكتساب رؤى متعمقة في المبادرات المعنية بالاستدامة واكتشاف إمكانيات التعاون لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة.

محمد الطناحي مؤسس منصة Mindsalike

وتضمنت فعاليات الحدث مشاركة الشركات التالية:

شركة GeoCycle

تعتبر جيوسايكل GeoCycle، شركة مصرية ناشئة تقدم خدمات مستدامة تتعلق بإدارة المخلفات السائلة والصلبة، من شأنها التصدي للتحديات العالمية التي تسببها المخلفات، وتهدف الشركة إلى تقليل الآثار البيئية التي تسببها المخلفات الصناعية المختلفة وإعادة تدويرها بشكل آمن، وذلك للحد من ردم النفايات وإدخالها في التصنيع مرة أخري سواء عن طريق خامات إنتاج أو وقود صديق للبيئة يخدم قطاعات صناعية مختلفة.

وقال أدهم المهدي، المدير العام لشركة GeoCycle، إن استراتيجية شركته تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات الصناعية من خلال شبكة معالجة متقدمة تعمل على تحويل النفايات إلى مورد قيم للاقتصاد مع التركيز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأوضح المهدي أن GeoCycle، تعالج سنويا ما يصل إلى 350 ألف طن من المخلفات، تشمل النفايات مواد متنوعة مثل المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، المواد الطبية والدوائية، إضافة إلى مخلفات أخرى مثل الإطارات والبلاستيك، والتي يتم تحويلها بطرق مناسبة إلى وقود يستخدم في الصناعة، مما يقلل الاعتماد على موارد أكثر تلويثا للبيئة مثل الفحم، كما تعمل على تقديم حلولا لمشاكلات استيراد بعض منتجات الطاقة من الخارج، كما أنها تعزز أيضا الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية لبعض الصناعات مثل صناعة الأسمنت.

أدهم المهدي المدير العام لشركة GeoCycle

كرم للطاقة الشمسية Karm sola

تعمل كرم للطاقة الشمسية على تطوير حلول مبتكرة للطاقة الشمسية، مساهمة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح إبراهيم مطاوع، الرئيس التنفيذي للعمليات إن شركته التي تأسست في عام 2011، هي أول شركة للطاقة الشمسية في مصر، وهي متخصصة في توليد وتوزيع الطاقة المتجددة من مصادر الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات الكهرباء في مصر وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأشار مطاوع إلى أن شركته التي تمتلك ما يقرب من 13 إلى 14 محطة لتوليد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد، تسعى لتوسيع أنشطتها في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الشمسية، حيث تعتزم الشركة إنشاء محطة جديدة تصل تكلفتها إلى 140 مليون جنيه، تشمل هذه التكلفة وحدات الألواح الشمسية، وحدات البطاريات، ومولدات الديزل.

وأضاف مطاوع، إن شركة Karm sola، تعتزم توسيع عملياتها في إنشاء وتطوير المحطات الشمسية في مصر، وسيشمل نشطها مناطق مثل أبو منقار، الواحات البحرية، والفرافرة بالوادي الجديد، بهدف الوصول إلى إجمالي إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية بحوالي 100 ميجاواط، مع زيادة قدرها 45 ميجاواط.

إبراهيم مطاوع، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة Karm sola

آي تدوير E-Tadweer

آي تدوير E-Tadweer، هي شركة متخصصة فى إعادة تدوير مخلفات النفايات كم أنها أول منصة رقمية مصرية ذات شراكة مع وزارة البيئة تعنى بتمكين سلسلة الإمداد لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وقال كريم دبوس مؤسس شركة إى تدوير لـ "صدى البلد"، إن فكرة التطبيق الذي وصل عدد مستخدميه إلى ٨٤ ألف مستخدم في الشهر، تهدف إلى التركيز على زيادة الوعي لدي المستخدمين المصريين ومنحهم طريقة مثالية للتخلص من المخلفات الإلكترونية، مما يتيح لهم الفرصة للتخلص من أجهزتهم الإلكترونية القديمة بطريقة آمنة، وذلك ليعاد تدويرها من أجل التقليل من الانبعاثات الضارة التي تصدرها هذه المخلفات مثل البطاريات والأجهزة الإلكترونية من أجل الحفاظ على البيئة وتقلل التلوث.

وأشار "دبوس" إلى أن شركته تجمع ما يصل إلى 40 طن سنويا من المخلفات الإلكترونية، تتكون ما بين أجهزة التلفاز والكمبيوتر القديمة والهواتف المحمولة الأقدم التي يدخل تصنيعها جزء من المعادن مثل الذهب، وأوضح أن التطبيق يساعد المستخدمين على توجيههم إلى أقرب نقطة تجميع لتسليم الجهاز والحصول على ما يعادل القيمة المادية له، ويتم تسليم الجهاز فيما بعد إلى المصانع المتخصصة لفرمه وفصل المكونات ثم إعادة دمجها في صناعات أخرى.

كريم دبوس مؤسس شركة إى تدوير E-Tadweer

موبيكيا Mobikya

تعد موبيكيا، هي شركة مصرية ناشئة تقوم بإعادة تدوير إطارات السيارات لإنتاج آثاث صديق للبيئة، كما قامت بتصنيع قارورة مياه فخار صديقة للبيئة تعمل على تبريد المياه بشكل أسرع 3 مرات.

شرح إبراهيم أبو جندى، الشريك المؤسس لشركة موبيكيا، إن شركته تهتم بابتكار تصاميم جديدة لإعادة تدوير المخلفات المصنوعة من مادة الكوتش، كما تعتزم إنتاج سوار مصنوع من الإطارات مزود بشريحة NFC، يضم كافة المعلومات الطبية لمرتديها، تهدف إلى منح الأطباء المعلومات الكافية عن حالة المريض في حالة تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

Mindsalike vantage محمد الطناحى شركة GeoCycle كرم للطاقة الشمسية E-Tadweer Mobikya

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