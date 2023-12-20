عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد كلمة الحوثي.. استهداف سفينتين في البحر الأحمر بصواريخ يمنية

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكرت  وسائل اعلام يمنية انه تم استهداف سفينتين في البحر الأحمر بصاروخين أطلقا من اليمن.

وكانت تقارير  عالمية ذكرت ان أكثر من 100 سفينة حاويات تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبًا لهجمات الحوثيين.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد قال في كلمة سابقة له : موقفنا مستمر، والموقف الصحيح الذي على كل دول العالم السعي له هو المطالبة بوقف العدوان على غزة

وأضاف : الأمريكي يسعى لحماية السفن الإسرائيلية لأنه يريد استمرار الجرائم في غزة، وإلا فالحل الصحيح هو وقف العدوان والحصار على غزة

وأتم : تحرك الأمريكي في البحر الأحمر هو تحرك غير قانوني، بل عدوان وإجرام وبلطجة وتصرف متوحش يسعى لخدمة الإسرائيليين

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

"الصندوق السيادي" وطلعت مصطفى وإيجوث .. اتفاقيات للاكتتاب على 7 فنادق تاريخية

شراكة بين القابضة للسياحة وصندوق مصر السيادي لتطوير وإدارة 7 فنادق تراثية

بالأسلحة ‏الصاروخية.. حزب الله اللبناني يستهدف مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

هل اقتربت الحرب العالمية؟| أكبر أغنياء العالم يتخفى داخل مخبأ فاخر.. شاهد ما بداخله

بعد كلمة الحوثي.. استهداف سفينتين في البحر الأحمر بصواريخ يمنية

محاسبة الاحتلال.. فلسطين تلجأ لـ المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إسرائيل بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

تضارب أقاويل.. حقيقة غياب كهربا عن كأس العالم للاندية

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ