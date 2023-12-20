حركة الناصريين المستقلين: ثقة المصريين بالرئيس السيسي لم تأت من فراغ

أكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) بلبنان اليوم /الأربعاء/ أن ثقة المصريين بالرئيس عبدالفتاح السيسي لم تأت من فراغ ، وإنما استناداً إلى التقييم العقلي والوجداني لتراكم الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، فضلا عن الرؤية الاستراتيجية الحكيمة على الصعيد الوطني في مواجهة كل التحديات عربيا وإقليميا ودوليا.



ووجه حمدان ، في بيان له اليوم ، أسمى آيات التقدير والاحترام والتهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.



وقال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين : إن الوطنيين اللبنانيين وكل أبناء الأمة العربية المخلصين يشعرون بالاطمئنان للمسار المصري عربياً ، وحرصها على الأمن القومي العربي وتأمين الاستقرار وحل النزاعات وحجب الدم الفلسطيني في غزة بقيادة الرئيس السيسي.