عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حركة الناصريين المستقلين: ثقة المصريين بالرئيس السيسي لم تأت من فراغ

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) بلبنان اليوم /الأربعاء/ أن ثقة المصريين بالرئيس عبدالفتاح السيسي لم تأت من فراغ ، وإنما استناداً إلى التقييم العقلي والوجداني لتراكم الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، فضلا عن الرؤية الاستراتيجية الحكيمة على الصعيد الوطني في مواجهة كل التحديات عربيا وإقليميا ودوليا.


ووجه حمدان ، في بيان له اليوم ، أسمى آيات التقدير والاحترام والتهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.


وقال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين : إن الوطنيين اللبنانيين وكل أبناء الأمة العربية المخلصين يشعرون بالاطمئنان للمسار المصري عربياً ، وحرصها على الأمن القومي العربي وتأمين الاستقرار وحل النزاعات وحجب الدم الفلسطيني في غزة بقيادة الرئيس السيسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شراكة بين القابضة للسياحة وصندوق مصر السيادي لتطوير وإدارة 7 فنادق تراثية

بالأسلحة ‏الصاروخية.. حزب الله اللبناني يستهدف مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

هل اقتربت الحرب العالمية؟| أكبر أغنياء العالم يتخفى داخل مخبأ فاخر.. شاهد ما بداخله

بعد كلمة الحوثي.. استهداف سفينتين في البحر الأحمر بصواريخ يمنية

محاسبة الاحتلال.. فلسطين تلجأ لـ المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إسرائيل بغزة

الموافي يفوز بالمركز الأول في جائزة الأمن الغذائى العربى لعام 2022


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

تضارب أقاويل.. حقيقة غياب كهربا عن كأس العالم للاندية

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ