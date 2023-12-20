العراق.. قرار عاجل بإيقاف العمل بالحوالات المالية

نقلت جريدة الصباح العراقية أن المصرف العراقي للتجارة قرر إيقاف العمل بالحوالات المالية ابتداءاً من يوم الأحد المقبل ولغاية يوم 3 من يناير المقبل.

فيما أعلن مصرف الرافدين إيقاف النشاط الائتماني لأغراض التطبيق السنوي.

وكان المصرف الزراعي التعاوني، في وقت سابق أعلن ، إطلاق بطاقة وقود العجلات الحكومية.

وقال المصرف في بيان إنه "استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء و وزيرة المالية والبنك المركزي العراقي وفي ضوء سعي مصرفنا لتحقيق مبدأ الشمول المالي، تم إطلاق بطاقة وقود العجلات الحكومية".

ودعا المصرف الزراعي "جميع المؤسسات والدوائر والشركات الحكومية والخاصة الراغبة بالحصول على هذه البطاقة الى مفاتحة الإدارة العامة لغرض الحصول على هذه البطاقة".