"القومي لحقوق الإنسان" وجامعة المنصورة الجديدة يوقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون المشترك

وقع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي؛ لتعزيز التعاون المشترك قي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



وذكر المجلس - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة السويسرية بمصر "مشروع دعم الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية وآليات الديمقراطية في مصر".



وأوضح أن البروتوكول يهدف لخلق إطار قانوني لتنظيم وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق محاور عديدة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذها، وإعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد مؤتمرات علمية وندوات وورش عمل حول المحاور المختلفة لحقوق الإنسان والحريات العامة.



وتابع أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى تصميم برامج مشتركة تهدف لنشر الوعي بين الشباب الجامعي بقيم حقوق الإنسان؛ لبناء كوادر جديدة وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان ويعمل على تحقيقها.



ولفت إلى أنه من ضمن أهداف البروتوكول تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة المنصورة الجديدة لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الجانبين، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الجانبين وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين.



واتفق الجانبان على إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة تختص بوضع خطة تفعيل بنود البروتوكول وإنفاذ القرارات ذات الصلة بموضوعاته.



وفي السياق، عقدت السفيرة مشيرة خطاب - على هامش البروتوكول - جلسة حوارية تفاعلية مع طلبة وطالبات جامعة المنصورة الجديدة حول رؤيتهم لمفهوم حقوق الإنسان، ودور شباب الجامعات في مواجهة تحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستماع لوجهة نظرهم حول مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

