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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من نتنياهو بشأن وقف الحرب على غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن توقف الحرب علي قطاع غزة حتي تحقق أهدافها.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو في بيان: “أي شخص يعتقد أننا سنوقف الحرب ليس مرتبطا بالواقع.. لن نوقف القتال حتى نحقق جميع الأهداف التي حددناها: القضاء على حماس وإطلاق سراح مختطفينا وإزالة التهديد من غزة”.

وأضاف: “نحن نهاجم حماس بالقنابل الحارقة في كل مكان، كما نهاجم مساعديهم من قريب وبعيد”.

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وتابع قائلا: “جميع أفراد حماس، من أولهم إلى آخرهم… لديهم خياران فقط: الاستسلام أو الموت”.

حماس الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل غزة

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