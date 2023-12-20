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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرتدية ساعة بـ260 ألف دولار| شاهد.. أسما إبراهيم في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

نشرت الاعلامية أسما إبراهيم جلسة تصوير جديدة أبرزت فيها ساعة وصل ثمنها إلي 260 ألف دولار .

من ناحية أخري تواصل أسما حاليا تصوير حلقات الموسم السابع من برنامج حبر سري الذي يعرض علي شاشة القاهرة والناس.

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ويحل الفنان محمود العسيلى ضيفا على برنامج “حبر سرى” الذى تقدمه ‏الإعلامية اسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس يومي الخميس والجمعة المقبلين

‏ومن المقرر أن يكشف العسيلى في الحلقة عن أبرز المحطات في حياته الفنية والشخصية.

يذكر ان الفنان محمود العسيلي هنأ زوجته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك العسيلي عدة صور جديدة لهما، معلقاً: "كل سنة وانتي طيبة يا ouou .. يا مراتي اللي زي القمر و فنفس الوقت بـ100 رجل .. باتفرج عليكي و باشوف اد ايه انتي مصدر الهام لكل اللي حوليك و خصوصا انا ..علمتيني درس مهم جدا في الحياة .. ان الست القوية هي اكتر واحده تستحق أن هي تنبسط و تتدلع .. يا رب دايما تبسطيني و ابسطك و تدلعيني و ادلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا، باحبك يا ام حسن".

 

احدث جلسة تصوير الإعلامية أسما ابراهيم الاعلاميه أسما التواصل الاجتماعي الخميس والجمعة الفنان محمود العسيلي

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