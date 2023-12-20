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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الانتخابات الرئاسية أثمرت عن مكاسب كبيرة للأحزاب ويجب استغلالها

إيهاب وهبة رئيس
إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري

قال إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن مشهد الانتخابات الرئاسية الذي ظهر فيه حرص الشعب المصري بجميع فئاته على الحفاظ على حقوقه وأداء واجباته؛ كشف عن الدور البارز للأحزاب في الحياة السياسية، وحالة التطور التى تشهدها الحياة السياسية في مصر في ظل تنامي دور الأحزاب.

وأكد وهبة ، في بيان له اليوم، أن الأحزاب في مصر لديها رغبة كبيرة في التوسع والعودة مرة أخرى لتقديم خدماتها وعرض برامجها ورؤيتها والكشف عن هويتها السياسية والتوسع في قاعدتها الشعبية من خلال استغلال حالة الزخم السياسي الذي يشهده الشارع المصري منذ انطلاق السباق الرئاسي، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة في التفاعل بإيجابية مع الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وهي فرصة لتأهيل الكوادر والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن هناك مكاسب كبيرة للأحزاب يجب العمل على استغلالها بشكل أسرع، وهي تتضمن مكاسب شعبية وسياسية، مشددا على ضرورة دعم الأحزاب؛ لتمارس دورها في الانتخابات القادمة.

وأردف وهبة، أن الأيام المقبلة فرصة ذهبية لسائر الأحزاب لتقديم نفسها والتواجد وسط المواطنين، والاستمرار بهذا الجهد الكبير الذي يفخر به الجميع، وتقديم نفسها في منافسات الحراك السياسي دون تراجع، لتكن شريكة في صناعة المستقبل.

واختتم البيان: "حان الوقت لأن تطور الأحزاب السياسية برامجها ورؤيتها بما يتواكب مع هذا الزخم الواسع وحالة النضج و الوعي الكبيرة التي يشهدها الشارع المصري والتواجد علي الأرض والانفتاح على المجال العام بما يعزز العملية الديمقراطية، ويثري الحياة الحزبية في مصر".

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