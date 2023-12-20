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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار رسمي في المقاولون العرب بشأن استئناف مباريات الدوري

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن طلعت محرم خوض مبارتين وديتين غدا الخميس وبعد غد الجمعة بالملعب الفرعي بالنادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها 30 من شهر ديسمبر الجاري.

ووضع الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة طلعت محرم ، برنامجه التدريبي خلال الفترة الحالية يتخللها خوض وديتين أمام ألو إيجيبت وبايونيرز.

 

ويسعى الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة الكابتن طلعت محرم ، لإعطاء الفرصة للاعبين خلال الوديتين للاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري.


وواصل الفريق تدريباته اليوم حيث اشتمل على فقرات بدنية وتدريبات تخصصية للمدافعين والمهاجمين وتقسيمة قوية في ختام المران بينما أدى الحراس تدريبا قويا مع مدربهم طارق سليمان. 
ويسعى المدير الفني طلعت محرم لتجهيز كافة اللاعبين في ظل وجود أكثر من لاعب مصاب.

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